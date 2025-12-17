İran ve Japonya arasında birçok kültürel benzerlik bulunmaktadır

İki ülke arasındaki kültürel ortak noktaları incelemek amacıyla, Mehr Haber Ajansı, İran'daki Japon Büyükelçisi Tamaki Tsukada ile ortak medeniyet değerleri, kültürel alışverişler ve İran-Japonya ilişkilerinin geleceği üzerine bir röportaj gerçekleştirdi.

*İran ve Japonya, her ikisi de köklü medeniyetlere sahip. Sizce bu iki ülke arasındaki en önemli ve belirgin kültürel benzerlikler nelerdir? İran ve Japonya’nın kültürel ilişkilerinin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu soruyu sorduğunuz için çok mutluyum. Japonya’nın İran’daki büyükelçisi olarak, iki kültür arasındaki bu ortaklıkları her zaman düşünmüşümdür. Bence, kültürel ve davranışsal benzerlikleri gözlemleyebileceğimiz birçok farklı düzey ve açı var.

Bireysel düzeyde, örneğin günlük yaşamda, insanlar birbirleriyle selamlaşırken ve hal hatır sorarken belirli bir saygı ve nezaket gösterirler. Yaşlılara veya misafirlere saygı göstermek için belirli gelenekler ve tarzlar vardır. Sizin kültürünüzde “tā’arof” veya “misafirperverlik” diye bir şey var. Bizim de yabancı misafirlere selam vermek ve onları ağırlamak için benzer bir yaklaşımımız var. Ben bir kültürel antropolog değilim, bu yüzden bu alana fazla girmeyeceğim. Ancak bir diplomat olarak, ülkelerin birbirleriyle etkileşimlerinin bu medeni ve kültürel özelliklerden nasıl kaynaklandığını her zaman düşünmüşümdür.

Hem Japonya hem de İran, son 100-150 yıl içinde gelenekten moderniteye geçişte zorlu bir süreçten geçmiştir; Doğu ve Batı arasındaki çatışma ve tarihimizi barış ve savaş gibi gerçeklerle nasıl uyumlu hale getireceğimiz meselesi. Bu, her iki ülke için tekrarlayan bir model olmuştur: Doğu ve Batı, gelenek ve modernite sorunu. Bu nedenle, bence bu durum yaşam tarzımızın ve davranış biçimimizin temelini oluşturuyor. Gelenekten bahsettiğimizde, siz Noruz’u kutluyorsunuz veya Yalda geceniz var. Bizim de benzer geleneklerimiz var.

Bu nedenle, gelenek, ritüel ve davranış, nezaket ve görgü kuralları çok önemlidir; bu konular, burada bulunduğum süre boyunca sürekli düşündüğüm meselelerdir.

*Son yıllarda İranlı gençler, Japon animasyonlarına (anime) ve Japonca diline artan bir ilgi gösteriyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu ilgiyi güçlendirmek için ne gibi planlarınız var?

Öncelikle, Japon hükümetinin bir temsilcisi olarak, böyle olumlu ve dostane bir duyguya sahip bir ülkede görev yapmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Bu sıcak ve olumlu duyguları, özellikle İran’da daha da güçlendirmek benim görevim. Bu nedenle, bu süreci memnuniyetle karşılıyoruz ve teşvik ediyoruz. Büyükelçilik olarak, bu konuda bir kolaylaştırıcı rolü üstlenmek istiyoruz; kültür, devletlerin dayatabileceği bir şey değildir; kültür daha çok kendiliğinden gelişir. Aksi takdirde, insanlar bunu bir propaganda olarak algılar.

Elbette, bu durum ters etki yaratabilir. Son zamanlardaki eğilim, pop kültürünün, yani Japon animasyonlarının çok geniş bir şekilde kabul görmesidir; bu durum sadece İran’da değil, küresel bir fenomen haline gelmiştir. Bu nedenle, büyükelçilik aracılığıyla film etkinlikleri, anime film gösterimleri veya İranlı sanatçılar ve influencerlarla iş birliği gibi kültürel etkinlikler düzenleyerek bu süreci desteklemeyi umuyoruz. Ayrıca, sanat eğitimi alan genç öğrencileri veya tasarıma ilgi duyanları Japonya’da eğitim almaya teşvik etmek istiyoruz. Uluslararası öğrenciler için açık kapı politikamız var. Japonya’da, anime ve sinema alanında uzmanlaşmış birçok prestijli sanat ve tasarım okulu bulunmaktadır. Bu alanları daha fazla tanıtmayı ve ilgilenen İranlı gençleri davet etmeyi hedefliyoruz.

*Japonya’daki Farsça ve İran kültürü durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Japon halkı, İran’ın tarihi ve kültürel mirası hakkında ne kadar bilgi sahibi?

Öncelikle Farsça hakkında şunu söylemeliyim ki, Japonya’da birkaç önemli yükseköğretim kurumu bulunmaktadır; örneğin, Tokyo Üniversitesi’nde Farsça bölümü vardır. Ayrıca Osaka Üniversitesi’nde de Farsça dersleri verilmektedir.

Aslında, büyükelçiliğimizde birkaç diplomat, bu prestijli üniversitelerden mezun olup Farsça konusunda uzmanlaşmıştır. Bunun yanı sıra, bu önemli ve eski medeniyeti, dili de dahil olmak üzere öğreten veya araştıran özel eğitim kurumları da mevcuttur. Farsça öğrenen veya araştıran birçok kişi, antik İran’a olan ilgilerinden dolayı bu alana yöneliyorlar; modern İran değil, antik İran medeniyeti üzerine yoğunlaşıyorlar. Bu nedenle, daha çok akademik bir yaklaşım sergiliyorlar.

Ancak yine de, bu büyük medeniyete karşı oldukça yüksek bir takdir ve saygı seviyesi olduğunu düşünüyorum. Bu, bir giriş noktasıdır. Diğer bir grup ise, elbette, diplomatlar; Farsçayı diplomasi ve dış politika uygulamalarında bir beceri olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla, Japonya’daki Farsça bilen ve öğrenenlerin ana grupları bunlardır. Ancak, umarım bu dile yönelik daha fazla genel ilgi oluşur. Açıkça itiraf etmeliyim ki, Farsça oldukça zor bir dildir. Ben de her hafta ders alıyorum, ama yaşım dolayısıyla ilerlemem çok yavaş. Yine de, bu eski dile büyük bir ilgi duyuyorum ve daha fazla insanın bu çok ilginç deneyimden faydalanmasını isterim.