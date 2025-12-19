Pakistan medyası: IŞİD-Horasan terör örgütü sözcüsü yakalandı

Pakistan medyasına göre, IŞİD'in Horasan Vilayeti kolu olarak bilinen IŞİD-Horasan örgütü sözcüsü Afganistan'dan Pakistan'a geçerken tutuklandı.

IŞİD-Horasan grubu, 2013'te El Kaide'nin Irak kolunun ayrılarak oluşturduğu Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Pakistan-Afganistan bölgesindeki koluna verilen isim. Grup ilk olarak Ocak 2015'te ortaya çıkmıştı.

Horasan, Perslerin bölgeye hakim olduğu dönemde, -bugün Afganistan, İran'ın doğusu, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Pakistan'ın da bir kısmını kapsayan- imparatorluğun doğusuna verilen isimdi. Horasan Farsça "güneşin yükseldiği yer" anlamına geliyor.