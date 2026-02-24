  1. Toplum
24 Şub 2026 09:56

İran'da askeri helikopter düştü; 4 şehit (+Video)

İran'da askeri helikopter düştü; 4 şehit (+Video)

İran'ın İsfahan eyaletinin Humeyni Şehr ilçesine bağlı Dorçe kentinde askeri bir helikopter düştü.

İran'ın İsfahan eyaletinin Humeyni Şehr ilçesine bağlı Dorçe kentinde askeri bir helikopter meyve-sebze pazarı bölgesine düştü.

Olay yerine üç adet 115 acil ambulans aracı ve bir ambulans otobüsü sevk edildi ve değerlendirme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsfahan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü, Pilot ve yardımcı pilotun şehit olduğunu duyurdu.

Meyve ve sebze pazarında iki tezgah sahibinin de şehit olduğu açıklandı.

Dorçe, İsfahan eyaletinin Humeyni Şahr ilçesinin merkezinde ve İsfahan merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.

News ID 1934683

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler