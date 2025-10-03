  1. İran
3 Eki 2025 20:56

İran'da Kızılay helikopteri düştü

Luristan eyaletindeki Oştorankuh Dağlık bölgesine kurtarma operasyonu için gönderilen Kızılay helikopteri düştü.

Helikopterdeki pilotun şehit olduğu öğrenildi.

8 kişinin de kazadan sağ kurtulduğu açıklandı.

