Güney Kore'de askeri helikopte düştü, 2 asker öldü

Yonhap ajansının haberine göre, Gyeonggi'de acil iniş prosedürleri kapsamında yapılan uçuş eğitimi için havalanan "AH-1S Cobra" tipi askeri helikopter, kaza kırıma uğradı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Helikopterin, başkent Seul yakınlarındaki Gapyeong kentine düştüğü belirtildi.

Yetkililer helikopterde bulunan iki askerin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazada herhangi bir yangın ya da patlamanın olmadığını bildirildi.

