Güney Kore'de askeri helikopte düştü, 2 asker öldü

Helikopterin, başkent Seul yakınlarındaki Gapyeong kentine düştüğü belirtildi.
Yetkililer helikopterde bulunan iki askerin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazada herhangi bir yangın ya da patlamanın olmadığını bildirildi.
Yonhap ajansının haberine göre, Gyeonggi'de acil iniş prosedürleri kapsamında yapılan uçuş eğitimi için havalanan "AH-1S Cobra" tipi askeri helikopter, kaza kırıma uğradı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
