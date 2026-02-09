Güney Kore'de askeri helikopte düştü, 2 asker öldü

Helikopterin, başkent Seul yakınlarındaki Gapyeong kentine düştüğü belirtildi.

Yetkililer helikopterde bulunan iki askerin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazada herhangi bir yangın ya da patlamanın olmadığını bildirildi.