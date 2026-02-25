Dolar güne nasıl başladı?

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran serbest döviz piyasasında her bir Amerikan doları kuru bugün 163 bin 945 tümenden işlem gördü.

Amerikan doları dün ise 163 bin 470 tümen seviyesinden işlem gördü.