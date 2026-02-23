Dolar kuru bugün ne kadar?

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran serbest döviz piyasasında her bir Amerikan doları kuru bugün 163 bin 260 tümenden işlem gördü.

Amerikan doları dün ise 164 bin 570 tümen seviyesinden işlem gördü.