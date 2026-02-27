İran’ın Petrol İhracatında Dikkat Çeken Artış: Günlük 2,2 Milyon Varil

İran’ın petrol ihracatı, Şubat ayında günlük 2,2 milyon varile yükselerek son dönemin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı. Bu rakam, önceki üç aylık ortalamanın yaklaşık yüzde 50 üzerinde gerçekleşti.

Petrol veri ve analiz şirketi Kpler’in verilerine göre, İran’ın ham petrol ve kondensat (doğal gaz sıvıları) yüklemeleri Şubat ayında belirgin şekilde artış gösterdi. İran’ın, olası bir askeri saldırı ihtimali öncesinde ihracat hacmini yükselttiği değerlendiriliyor.

OPEC üyesi olan İran, yaptırımlara rağmen petrol sevkiyatlarını sürdürürken, son artışın küresel enerji piyasaları açısından da yakından izlendiği belirtiliyor.