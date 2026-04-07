Japonya’dan diplomasi vurgusu: Savaş diyalogla bitmeli

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Japonya Dışişleri Bakanı, telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Erakçi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarının sürdüğünü belirterek, ABD’li yetkililerin İran’ın enerji altyapısını hedef alma tehditlerini sert şekilde kınadı ve bunun savaş suçu anlamına geldiğini ifade etti.

Bu tür tehditlerin ve sivil hedeflere yönelik saldırıların uluslararası toplumun sorumluluğunu artırdığını vurgulayan Erakçi, İran’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğini belirtti.

Erakçi, tüm ülkelerin uluslararası barış ve güvenlik konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı ise diplomasiye başvurulmasının önemine dikkat çekerek, savaşın sona erdirilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları desteklediklerini açıkladı.

Görüşmede ayrıca konsolosluk konuları ele alındı ve Japon tarafı İran’ın ülkedeki Japon vatandaşlara sağladığı destek için teşekkür etti.