İran’dan BM’ye mektup: “ABD ve İsrail üniversiteleri hedef aldı”

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD ve İsrail’in İran’daki sivil ve bilimsel altyapıyı hedef almasına ilişkin bir mektubu BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi üyelerine gönderdi.

İrevani mektubunda, 6 Nisan 2026’nın erken saatlerinde Şerif Teknoloji Üniversitesi’nin ABD ve İsrail tarafından hedef alındığını ve saldırıda üniversitenin İnşaat Mühendisliği Fakültesi, Bilim Felsefesi Bölümü, Nano ve Çevre araştırma merkezleri, Yakınsayan Araştırmalar Binası, Elektrik Mühendisliği Fakültesi ve diğer bazı tesislerin ciddi hasar gördüğünü bildirdi.

Mektupta ayrıca, 3 Nisan 2026’da Tahran’daki Şehid Beheşti Üniversitesi’nin bazı bölümlerinin de saldırıda zarar gördüğü, özellikle Lazer ve Plazma Araştırma Merkezi’nin ağır hasar aldığı ifade edildi.

İrevani, üniversiteler ve bilimsel kurumların hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu belirterek bunun savaş suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

İran, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’nden söz konusu saldırıları açık şekilde kınamalarını istedi. Tahran yönetimi ayrıca Güvenlik Konseyi’ne, ABD ve İsrail’in eylemlerinin durdurulması için acil ve somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Mektupta, sorumluların uluslararası hukuk çerçevesinde hesap vermesi gerektiği vurgulanarak yazının Güvenlik Konseyi’nin resmî belgesi olarak kayda geçirilip üye ülkelere dağıtılması talep edildi.