Katar’dan savaşın derhal durdurulmasına vurgu

İran Dışişleri Bakanı Abbas AErakçi ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarının sonuçlarını ve iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, İran’ın bölge ülkeleriyle, özellikle Katar ile dostane ilişkileri geliştirme kararlılığını yineleyerek, mevcut durumun ABD ve İsrail’in askeri saldırılarından kaynaklandığını belirtti.

ABD’nin bölgedeki üslerini bu saldırılar için kullanmasını eleştiren Erakçi, uluslararası hukuka göre hiçbir ülkenin topraklarının başka ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmaması gerektiğini ifade etti ve bölge ülkelerinin ortak güvenlik anlayışıyla hareket etmesini temenni etti.

Erakçi, ABD ve İsrail’i İran’a karşı işlenen saldırılar nedeniyle suçlayarak, özellikle sivil ve altyapı hedeflerine yönelik saldırıların uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini söyledi.

Katar tarafı ise, güç kullanımını reddeden tutumunu yineleyerek İran’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı ve savaşın derhal durdurulması çağrısında bulundu.

