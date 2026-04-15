İran ve ABD arasındaki mesajlaşma süreci devam ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bekayi, İran’ın eski Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harrazi’ye yapılan suikasta tepki göstererek, "Bu terör eylemi, ABD’nin barış ve diplomasiye karşı önyargılı tutumunun bir işaretidir” dedi.

ABD’li yetkililerin İran’ın ekonomisi hakkındaki iddialarına yanıt veren Bekayi, “Ülkemizin ekonomisini nasıl yönetileceğini çok iyi bilriz. İran'ı sürekli tehdit eden ve milletimize karşı suç işleyenler, İran'ın ekonomik refahının yolunu açmayı isteyecek konumada değillerdir” ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'ın nükleer programı iddiasına yanıt

ABD’nin İran’ın nükleer programı iddiasıyla ilgili olarak Bekayi, İran'ın nükleer faaliyetlerini barışçıl amaçlarla kullanma hakkının müzakere edilemez olduğunu, bunun Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nda yer alan saklı bir hak olduğunu hatırlattı.

Bekayi, ancak Tahran’ın ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde uranyum zenginleştirme seviyesi ve türü konusunda müzakereye hazır olduğunu dile getirdi.

ABD'nin nükleer silah iddiasını yalanlayan Bekayi, "İran'ın nükleer programı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından defalarca doğrulandı. UAEA Başkanı Grossi bile İran'ın ‘birkaç hafta içinde bomba yapmaya hazır olduğu’ iddiasının tamamen yanlış olduğunu açıkça dile getirmiştir." dedi.

Pakistan heyeti İran’a geliyor

Bekayi sözlerine şöyle devam etti:

"ABD ile mesajlaşma süreci devam ediyor. İran heyetinin Tahran'a dönmesinden bu yana, arabulucu Pakistan’la birçok mesaj alışverişi yapıldı. Pozisyonlarımız belli ve görüşmeler sırasında çok açık bir şekilde ifade edildi.

Bugün büyük olasılıkla Pakistan'dan bir heyeti ağırlayacağız. İslamabad'da gerçekleşen görüşmelerin ve Pakistan tarafının ABD ile yaptığı görüşmelerin devamı niteliğinde, muhtemelen bu ziyaret sırasında, iki tarafın görüşleri etraflıca ele alınacak."

İran'ın uzun yıllar boyunca Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağladığına işaret eden Bekayi, son zamanlarda özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan tehlikelerin ABD ve İsrail’in girişimlerinden kaynaklandığını ifade etti.

İran’ın dondurulmuş varlığı

Mehr Haber Ajansı muhabirinin, düşmanın İran’ın dondurulmuş varlığını serbest bırakmayı kabul edip etmediği sorusuna Bekayi, “Bu konu da İslamabad’da görüşüldü. İran’ın dondurulmuş varlığının serbest bırakılması bir haktır, ayrıcalık değil” yanıtını verdi.

Lübnan halkının meşru direnişini destekliyoruz

İran'ın her zaman Lübnan halkının meşru direnişini desteklediğini vurgulayan Bekayi, “Son görüşmelerde, Lübnan'daki ateşkes konusu da tartışılan konular arasında yer aldı. Karşı tarafın ateşkes şartlarını yerine getirmemesi, İran'ın taahhütlerinden geri adım attığı anlamına gelmiyor. Bu konu gündemde kalmaya devam ediyor” diye konuştu.