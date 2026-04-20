İranlı yetkili: Zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir ülkeye vermeyeceğiz

İran’ın Mısır’daki çıkarlarını koruma ofisinin başkanı Mücteba Ferdosipour yaptığı açıklamada, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu ABD’ye ya da herhangi bir ülkeye teslim etme gibi bir kararı olmadığını belirtti.

Ferdosipour, Al Jazeera ile yaptığı röportajda, Donald Trump’ın müzakerelerde İran’dan taviz koparmak için “hayali zaferler” öne sürdüğünü ve bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ferdosipour, “Zenginleştirilmiş uranyumu ABD’ye ya da başka hiçbir ülkeye teslim etmeyeceğiz ve İran’ın böyle bir kararı yoktur” dedi.

Ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin sorumluluğunun ABD’ye ait olduğunu belirten Ferdosipour, “Savaş öncesinde boğaz açıktı ve mevcut durum ABD’nin eylemlerinin sonucudur” ifadesini kullandı.

İranlı yetkili son olarak şunları ifade etti:

“Müzakere için müzakere yapmayız; tüm taleplerimizin karşılanması gerekir.”