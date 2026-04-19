İran'dan AB'nin Hürmüz Boğazı tutumuna eleştiri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmail Bekayi, Avrupa Birliği yetkilisinin İran’a yönelik “uluslararası hukuka uyma” ve Hürmüz Boğazı’nı “koşulsuz açık tutma” çağrısına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Bekayi, “Hangi uluslararası hukuktan söz ediyorsunuz?” diyerek, Avrupa’nın ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına sessiz kalmasını eleştirdi.

Avrupa’nın uluslararası hukuk kurallarına uymadığını savunan Bekayi, bu nedenle yapılan çağrıların “ikiyüzlülük” olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Bekayi, İran’ın, Hürmüz Boğazı’na kıyısı olan bir ülke olarak, saldırganların bu geçidi kullanarak ülkeye yönelik yasa dışı saldırılar gerçekleştirmesini engellemek için gerekli tedbirleri alma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Bekayi ayrıca, ABD’nin bölgedeki askeri varlığı ve bu imkanların İran’a karşı kullanılması nedeniyle, “koşulsuz geçiş” kavramının artık geçerliliğini yitirdiğini ve bu durumun sorumlusunun Washington olduğunu belirtti.