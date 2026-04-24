Türkiye, İran’a 6 yardım TIR’ı daha gönderildi (+video)

Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan tıbbi sarf malzemeleri, ilaç, serum, cihaz, oksijen tüpleri ve sedyeler kolilere konularak TIR’lara yüklendi. Yardım malzemelerini taşıyan 6 TIR, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran’a gitmek üzere yola çıktı.

Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatları doğrultusunda yardımların hazırlandığını belirterek, “İl Sağlık Müdürlüğümüz çalışanlarıyla birlikte komşu ülke İran’a ulaştırılmak üzere toplanan tıbbi yardım malzemeleri kolilere konularak TIR’lara yüklendi. 6 TIR’ı Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran’a uğurladık. Daha önce de 3 TIR göndermiştik. Bu 6 TIR ile birlikte ülkemizden toplam 9 TIR, İranlı meslektaşlarımıza ve vatandaşlarına hizmet etmek üzere ulaştırılmış olacak" dedi.

Yardımların süreceğini ifade eden Tosun, “Bundan sonraki süreçte de kardeşlerimize yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bu savaş kısa sürede sona erer ve İranlı meslektaşlarımız görevlerini daha rahat şekilde yerine getirir. Van olarak sınır ötesine desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından İran’a 6 TIR insani yardım amaçlı tıbbi malzeme ve ilaç gönderilmiştir. Van İl Sağlık Müdürlüğü’nde hazırlanan 107 palet yardım malzemesi Ağrı Doğu Bayazıt Gürbulak Sınır Kapısı’na doğru yola çıkmıştır. 104 palet 361 kalemden oluşan yaklaşık 1,8 milyon tıbbi sarf malzemesi, 2 palet 78 kalemden oluşan yaklaşık 10 bin ilaç, 1 palet 22 kalemden oluşan 385 soğuk zincir ilaç, İran’a gönderilmek üzere Van İl Sağlık Müdürlüğü’nün deposuna nakledilmiştir. İran’a gönderilen yardım kolilerinde enjektörler, cerrahi maskeler, steril eldivenler, oksijen maskeleri ve koruyucu ekipmanlar başta olmak üzere çok sayıda tıbbi sarf malzemesi yer almaktadır. Bu malzemeler, acil müdahale ve cerrahi işlemler başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi açısından önem taşımaktadır. İran’a gönderilen TIR'larda tıbbi malzemelerin haricinde, antibiyotikler, ağrı kesiciler ve endokrin ilaçları gibi temel ilaçlar yer alırken; soğuk zincir ilaçlar arasında onkoloji ilaçları da bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı, İran’a aynı ay içerisinde ikinci kez insani amaçlı tıbbi malzeme göndermiştir. İlk etapta 3 TIR (60 palet) tıbbi cihaz, ilaç ve sarf malzemesi İran’a gönderilmiş; röntgen, ultrason, ventilatör ve hasta başı monitör gibi kritik ekipmanlar bölgeye ulaştırılmıştır" denildi.