ABD'nin askeri uçağı Türkiye semalarında kaza sinyali verdi

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçak bugün sabah saatlerinde Türkiye hava sahasında acil durum sinyali verdi.

RCH525 çağrı işaretli uçak, genel acil duruma işaret eden 7700 sinyalini gönderdi.

Uçuş takip verilerine göre, uçak Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) kalkmış ve Türkiye'deki İncirlik hava üssüne iniş yapmıştır.

Uçağın acil durum sinyali verme nedeni henüz bilinmemektedir.

ABD ve Siyonist rejimin Ramazan Savaşı sırasında İran topraklarına yönelik saldırıları esnasında, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar birçok kez 7700 acil durum kodu verdi.

Savaş sürecinde İran Silahlı Kuvvetleri, ilk kez ABD’nin hava üstünlüğüne ciddi şekilde meydan okumayı başardı. Hatta ABD’ye ait bazı savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, casus uçaklar ve gelişmiş insansız hava araçları tespit edilerek takip edildi veya imha edildi.