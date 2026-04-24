Erakçi İslamabad ziyaretinin emacını açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, 24 Nisan Cuma akşamı sosyal medya platformu X üzerindeki hesabından yaptığı paylaşımda, bazı komşu ülkelere gerçekleştireceği ziyaretlere ilişkin çıkan haberleri doğruladı.

Erakçi, paylaşımında İslamabad, Maskat ve Moskova’ya gideceğini belirterek, bu ziyaretlerin amacının “ikili konularda yakın koordinasyon sağlamak ve bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde bulunmak” olduğunu ifade etti.

Bakan ayrıca, “Komşularımız bizim önceliğimizdir.” mesajını vurguladı.

Verilen bilgilere göre Erakçi, Cuma akşamından itibaren söz konusu üç başkenti kapsayan bölge turuna başlayacak.

Pakistan medyası Bakan Etakçi'nin az önce bu ülkeye ayak bastığını belirtti.