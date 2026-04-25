  1. Siyaset
25 Nis 2026 09:15

İran heyeti İslamabad’da: Bölgesel gelişmeler masada

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlığındaki heyet, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da üst düzey temaslarda bulunarak bölgesel gelişmeler ve barış girişimlerini ele alacak.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Abbas Erakçi başkanlığındaki İran heyeti İslamabad’a ulaştı.

Açıklamada, Erakçi’nin varışında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Seyyid Asım Munir ve diğer üst düzey yetkililer tarafından karşılandığı belirtildi.

Heyetin ziyareti kapsamında, İran Dışişleri Bakanı’nın Pakistanlı üst düzey yetkililerle bir araya gelerek bölgedeki son gelişmeleri ve devam eden barış ile istikrar çabalarını ele alacağı ifade edildi.

