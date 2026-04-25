Bekayi: İran ile ABD arasında bir görüşme planlanmamış 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyetle birlikte Pakistan’ın başkenti İslamabad’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bekayi, ziyarette Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin Pakistanlı üst düzey yetkililerle, ABD ve İsrail’in saldırıları sonrası bölgede barışın sağlanmasına yönelik arabuluculuk çabalarını ele alacağını ifade etti.

Açıklamasında, “İran ile ABD arasında hiçbir görüşme planlanmamıştır. İran İslam Cumhuriyeti’nin görüş ve değerlendirmeleri Pakistan tarafına iletilmektedir” ifadelerini kullandı.