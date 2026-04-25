Erakçi, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İslamabad temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

İran-Pakistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede iki taraf, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve özellikle savaşı tamamen sona erdirmek için yürütülen diplomasi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Pakistan Başbakanı, Bakan Erakçi’nin İslamabad ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pakistan Genelkurmay Başakanı’nın Tahran'a yaptığı son ziyarete değinen Şerif, son günlerde 3 ülkeye gerçekleştirdiği diplomatik tur hakkında İran tarafına bilgi verdi. Şahbaz Şerif, bölge ülkelerinin liderleriyle yaptığı görüşmelerde, güncel gelişmeler ve İslamabad'ın arabuluculuk çabalarının ele alındığını ifade etti.

Başbakan Şahbaz Şerif, 15-18 Nisan tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'yi kapsayan resmi bir ziyaret turu gerçekleştirmişti.

Erakçi de görüşmede İran İslam Devrimi Lideri ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Pakistan’ın yanı sıra komşu ülkelerle ilişkilerin kapsamlı şekilde geliştirilmesine verdikleri öneme dikkat çekerek, Pakistan’ın İran’ın dış politikası ve uluslararası ilişkilerinde özel bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Bakan Erakçi, İran’ın iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ilerletilmesi yönündeki kararlılığını da ifade etti.

Erakçi, ABD ve Siyonist rejimin İran’a karşı yürüttüğü dayatma savaşının sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanması için Pakistan hükümetinin üst düzey yetkililerinin gösterdiği yoğun çabalar ile müzakerelere ev sahipliği yapmasından ötürü teşekkür etti. Erakçi, Tahran’ın ateşkesle ilgili son gelişmeler ve İran’a yönelik dayatma savaşının tamamen sona erdirilmesine ilişkin ilkesel tutumunu da açıkladı.

Abbas Erakçi başkanlığındaki heyet, üst düzey temaslarda bulunarak bölgesel gelişmeler ve barış girişimlerini ele almak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gitti.

Erakçi, Pakistan ziyaretinin ardından Rusya ve Umman'a gidecek.