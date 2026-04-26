Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Erakçi’nin Umman ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin Umman ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bekayi, “Resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Maskat’a geldik. Bu ziyaret, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik son askeri saldırılarından sonra dışişleri bakanının bölgeye yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor ve bu gelişmeler tüm bölgeyi etkilemiştir” ifadelerini kullandı.

İran’ın Fars Körfezi bölgesi ülkeleriyle ilişkilerine büyük önem verdiğini belirten Bekayi, bu ülkelerle karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve yapıcı iş birliğinin geliştirilmesinin öncelikli hedefler arasında olduğunu söyledi.

Bekayi ayrıca, İran ile Umman arasındaki ilişkilerin, İran’ın güney komşularıyla karşılıklı saygıya dayalı ve dengeli ilişkiler kurma konusundaki ciddiyetinin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi Cumartesi gecesi diplomatik bir heyetin başında Maskat’a ulaştı. Erakçi’nin ziyaret kapsamında Ummanlı üst düzey yetkililerle görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.