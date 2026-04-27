Erakçi, Putin'le yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi resmi temaslar için gittiği St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Erakçi, sosyal medya hesabı üzerinden Putin ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Erakçi'nin paylaşımında, “Sayın Putin ile çok iyi bir görüşme yaptık. Belki bir buçuk saatten fazla sürdü. Hem ikili ilişkiler ve bölgesel konuları hem de ABD ve Siyonist rejimin saldırganlığını ayrıntılı olarak ele aldık. İki ülke arasındaki işbirliği hususunda çok iyi fikirler önerildi.

Şu anda (İran ve Rusya arasında) çok iyi işbirliği alanları var. Putin ayrıca, sadece Rusya'nın değil, aynı zamanda tüm dünyanın ABD’nin haksız savaşına karşı direnen ve zafer kazanan İran halkını övdüğünü söyledi.

Rus dostlarımıza bu savaş sırasındaki destekleri için teşekkür ediyoruz ve İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni koşullarda Rusya ile stratejik ilişkileri ve stratejik ortaklığı sürdürme iradesini ilan ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.