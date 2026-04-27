Putin'den İran halkına büyük övgü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü.

Görüşmede Putin, Rusya'nın İran ile stratejik ilişkilerini sürdürme niyetinde olduğunu vurguladı.

Geçen hafta İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'den bir mesaj aldığını söyleyen Putin, "En içten teşekkürlerimi iletmenizi ve Rusya'nın da İran gibi stratejik ilişkilerimizi sürdürme niyetinde olduğunu teyit etmenizi rica ediyorum. Lütfen bu mesaj için İran Yüksek Lideri'ne teşekkürlerimle birlikte sağlık ve başarı dileklerimi iletiniz" diye konuştu.

Rusya'nın İran halkının bu zorlu dönemi atlatacağını ve barışın geleceğini umduğunu dile getiren Putin, Rusya'nın İran ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarları doğrultusunda Ortadoğu'ya en kısa sürede barışın gelmesi için her şeyi yapacağını kaydetti.

Bakan Erakçi ise İran halkının cesareti sayesinde ABD saldırganlığına direndiğini ve direnmeye devam edeceğini belirtti.

Putin'e ve Rusya'ya İran'a verdikleri destek için teşekkür eden Erakçi, Moskova ve Tahran arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık oluşturduğunu ve güçlenmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.