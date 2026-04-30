Galibaf'tan  "Ulusal Fars Körfezi Günü" mesajı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabı üzerinden "Ulusal Fars Körfezi Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Galibaf’ın mesajında, “1622'de, 115 yıllık işgalden sonra, Avrupalı sömürgecileri Fars Körfezi'nden attık ve bu zaferin şerefine Ulusal Fars Körfezi Günü'nü kutluyoruz” ifadesine yer verildi.

ABD ile İsrail rejiminin İran’a dayattığı 40 Günlük Savaş'a atıfta bulunan Galibaf, “Bugün ise İran, Hürmüz Boğazı’nı kontrol ederek komşu ülkelere ABD varlığı ve müdahalesi olmayan bir gelecek sunacak” ifadesini kullandı.

Fars Körfezi Günü

Fars Körfezi Günü her yıl 30 Nisan’da kutlanmaktadır. İran takvimine göre bu tarih 10 Ordibeheşt’e denk gelir.

Bu bayram, Safevî hanedanının önemli hükümdarlarından I. Şah Abbas döneminde, 1622 yılında Portekizli sömürgecilerin Hürmüz'den çıkarılması anısına ilan edilmiştir. Bu olay, ulusal bağımsızlığın ve stratejik açıdan önemli bir bölgenin kontrolü için verilen mücadelenin simgesi olmuştur.

Bu gün, aynı zamanda diplomatik bir boyut taşır: körfezin adı konusundaki tartışmalara kültürel ve siyasi bir yanıt niteliğindedir. İran, uluslararası belgelerde ve coğrafi kaynaklarda “Fars Körfezi” teriminin kullanılmasını aktif olarak teşvik etmektedir.