Velayeti'den Trump'a: Tarih satılık değil

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Ali Ekber Velayeti, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bay Trump, Kral Charles’ın size hatırladığına göre eğer İngiltere olmasaydı bugün Fransızca konuşuyor olurdunuz. Ona Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşundan asırlar önce Fars Körfezi’nin aynı isimle tescillendiği eski sömürge haritalarına dair bir şey sormanız iyi olurdu. Tarih satılık değildir!

Tehdit ve sahtecilik sirkinde, İslam Devrimi Lideri’nin mesajı nettir: Hürmüz Boğazı’nın güvenlik nimetleri bölge halkına aittir; ana dilleri konusunda hâlâ kendi aralarında tartışan yabancılara değil!" ifadelerini kullandı.

Kral III. Charles, Beyaz Saray'daki devlet yemeğinde Başkan Trump'a esprili tarih göndermeleriyle karşılık verdi.

Trump'ın “ABD olmasaydı Avrupa Almanca konuşuyor olurdu" sözlerine yanıt veren Charles, “Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz” ifadesini kullandı.