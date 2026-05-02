İran'dan ABD'li bakana sert eleştiri

İran Devrim Muhafızlarının eski komutanı General Muhsin Rızai,sosyal medya hesabından ABD yönetimine yönelik açıklamada bulundu.

Rızai paylaşımında, ABD’nin savunma bakanını eleştirerek, “Eğer tecrübesiz ve bilgisiz ABD savaş bakanı dersini iyi çalışmış, coğrafyayı öğrenmiş ve İran ile Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi’nin karmaşık yapısı hakkında yeterli bilgiye sahip olsaydı, bugün ABD ordusunu ne ilerisi ne de geri dönüşü olan bir bataklığa sürüklemezdi.” ifadelerini kullandı.

Rızai ayrıca, ABD güçlerinin Fars Körfezi ve Umman Denizi’nde “pek çok ders öğreneceğini” söyledi.