Fars Körfezi’nin yönetim kuralları Lider’in tarihi talimatı doğrultusunda uygulanacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Fars Körfezi’nin yönetimine ilişkin yeni denklemlerin ve kuralların, İran İslam Cumhuriyeti Lideri Ayetullah Hamaney’in “tarihi talimatı” doğrultusunda belirlendiğini ve bu çerçevede uygulanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı boyunca İran’a ait yaklaşık 2 bin kilometrelik kıyı hattı üzerinde yakın denetim ve hakimiyet sağladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu deniz alanının İran halkı için “geçim kaynağı ve ulusal güç unsuru” olmasının hedeflendiği ifade edilirken, bölge için de “güvenlik ve ekonomik canlılık kaynağı” olacağı vurgulandı.

Komutanlık, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki faaliyetlerin bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla sürdürüldüğünü kaydetti.