İran: Her türlü düşmanca adıma karşı gerekli planlamaların yapıldığını vurguladı

Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Denetimden Sorumlu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi, bölgedeki gelişmeler ve İran ile ABD arasında olası gerilim hakkında açıklamalarda bulundu.

Esedi, İran ile ABD arasında yeniden bir çatışma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, ABD’nin taahhütlerine bağlı kalmadığını ifade etti. ABD’li yetkililerin açıklamalarının daha çok medya amaçlı olduğunu, bunun hem petrol fiyatlarındaki düşüşü önlemeye hem de içinde bulundukları çıkmazdan kurtulmaya yönelik olduğunu söyledi.

Askerî değerlendirmelere göre, ABD’nin İran’a yönelik bir operasyon düzenlese de düzenlemese de mevcut durumdan çıkış yolu bulunmadığını dile getiren General Esedi, “Dünya artık Amerika’nın gerçek yüzünü gördü. Bundan sonra ne yaparsa yapsın, eskisi gibi korkulan bir Amerika olmayacak” dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin olası bir saldırıya karşı tam hazırlıklı olduğunu belirten Esedi, her türlü düşmanca adıma karşı gerekli planlamaların yapıldığını vurguladı.

Başarının, halkın birlik ve beraberliği sayesinde sağlandığını ifade eden Esedi, ülkede siyasi görüş ayrılıklarına rağmen geniş bir birlik ortamının oluştuğunu söyledi. Bu birliğin ülkenin en önemli gücü olduğunu kaydetti.

Düşman için öngörülemeyen bazı adımların planlandığını belirten Esedi, yetkili kurumların gerekli tedbirleri aldığını aktardı.

Son iki ayda yaşanan gelişmelere de değinen Esedi, halkın büyük bölümünün ülke etrafında kenetlendiğini, güvenlik kurumlarının ise kamu düzenine karşı hareket eden kişilerle ilgili işlemleri sürdürdüğünü söyledi.