https://tr.mehrnews.com/news/1938005/ 18 Ağu 2026 19:41 News ID 1938005 Video Video 18 Ağu 2026 19:41 Pezeşkiyan, Şehit Lider için düzenlenen anma törenine katıldı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Şehit Lider için Tahran’da düzenlenen anma törenine katıldı. indir 3 MB News ID 1938005 کپی شد İlgili haberler İsfahan'da Şehit Lider'in Kırkıncı Günü Anma Töreni Pezeşkiyan: Son anlaşmada teslimiyet anlamına gelen tek bir madde bile yok Pezeşkiyan: İran, Venezuela olmadı; daha güçlü bir ülkeye dönüştü Ekler Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Şehit Ayetullah Hamaney Tahran Anma Töreni
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