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18 Ağu 2026 19:41

Pezeşkiyan, Şehit Lider için düzenlenen anma törenine katıldı

Pezeşkiyan, Şehit Lider için düzenlenen anma törenine katıldı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Şehit Lider için Tahran’da düzenlenen anma törenine katıldı.

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News ID 1938005

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