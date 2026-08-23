Pezeşkiyan: İran, Venezuela olmadı; daha güçlü bir ülkeye dönüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “Düşmanlar, İran’a saldırmaları halinde ülkenin Venezuela’ya dönüşeceğini değerlendirmişti. Ancak İran yalnızca Venezuela olmadı, aksine dünyanın sergilediği direniş karşısında hayrete düştüğü bir güce dönüştü.” dedi.

Ülkenin kapsamlı bir ekonomik, askeri ve güvenlik savaşıyla karşı karşıya olduğunu belirten Pezeşkiyan, düşmanların İran’a karşı en ağır ve en korkunç yaptırımları uygulayacaklarını açıkça ilan ettiklerini söyledi.

Pezeşkiyan, “Ancak biz ayaktayız ve bu eşitsiz savaş karşısında halka hizmet etmek için çaba gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Düşmanın komplolarına değinen Pezeşkiyan, “Düşmanın istediği, İran’ın çökmesiydi. Düşmanlar, İran’a saldırıp baskıları artırmaları halinde ülkenin Venezuela’ya dönüşeceğini düşünmüştü. Ancak bu gerçekleşmedi. Aksine İran, sergilediği direniş, dayanışma ve birlik karşısında dünyanın hayrete düştüğü bir güce dönüştü.” dedi.

Pezeşkiyan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Düşman, oluşturduğu sorunları kullanarak toplumda ayrılık ve bölünme yaratmaya yönelik tüm umudunu bunun üzerine bağlamıştır. Biz de tüm gücümüzle; insanın bencilliği ve nefsinden kaynaklanabilecek ihlal, ayrılık, bölünme ve çatışmalardan kaçınmaya çalışacağız.”