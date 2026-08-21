Pezeşkiyan: Son anlaşmada teslimiyet anlamına gelen tek bir madde bile yok

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran İslam Tabipler Derneği’nin 31. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ülkenin güncel meseleleri ve karşı karşıya bulunduğu zorlukların yanı sıra hükümetin faaliyetleri ve kazanımları ile ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik savaşı nedeniyle bölgedeki gelişmelere değindi.

Pezeşkiyan, düşmanlara karşı ülkenin zafer ve başarısının anahtarı olarak birlik ve dayanışmaya vurgu yaptı.

Müzakerelerde elde edilen sonucun büyük bir kazanım olduğunu belirten Pezeşkiyan, söz konusu anlaşmanın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nde birlik ve dayanışma içinde onaylandığını söyledi. Pezeşkiyan, konseyde yer alan ve sürece doğrudan dahil olan herkesin anlaşmayı kararlılıkla savunduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, bazı kişilerin ise gelişmelerin dışında kalarak ülkenin içinde bulunduğu koşulları bilmeden düşüncesizce açıklamalar ve değerlendirmeler yaptığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı, “Hükümetin hangi koşullarda olduğunu, Meclis’in hangi koşullarda bulunduğunu ve komutanların ne durumda olduğunu bilmiyorlar. Hiçbir sıkıntı ve zorluğa katlanmadan pervasızca yorum yapıyor, ardından da hayat pahalılığından söz ediyorlar.” dedi.

Pezeşkiyan, son anlaşmanın onurlu ve değerli olduğunu vurgulayarak, “Bu anlaşmada teslimiyet anlamına gelen tek bir madde bile bulamazlar; tüm yükümlülükler karşı tarafa ait.” ifadelerini kullandı.