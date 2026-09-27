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27 Eyl 2026 09:39

Şehit Nasrallah'ın posteri Edirnekapı surlarına yansıtıldı

Şehit Nasrallah'ın posteri Edirnekapı surlarına yansıtıldı

Şehit Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posteri Edirnekapı surlarına yansıtıldı.

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News ID 1938797
Azar MAHDAVAN

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