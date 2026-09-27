https://tr.mehrnews.com/news/1938797/ 27 Eyl 2026 09:39 News ID 1938797 Video Video 27 Eyl 2026 09:39 Şehit Nasrallah'ın posteri Edirnekapı surlarına yansıtıldı Şehit Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posteri Edirnekapı surlarına yansıtıldı. indir 655 KB News ID 1938797 Azar MAHDAVAN کپی شد İlgili haberler Lübnan'da Şehit Nasrullah için anma töreni düzenlenecek Hizbullah Lideri'nden Tel Aviv-Beyrut müzakerelerine sert eleştiri Lübnan direnişi 3 bin 185 operasyon gerçekleştirdi Ekler Video video görüntüleri Seyyid Hasan Nasrallah Hizbullah Hareketi
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