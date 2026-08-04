Hizbullah Lideri'nden Tel Aviv-Beyrut müzakerelerine sert eleştiri

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım bugün Erbain günü nedeniyle yaptığı konuşmada, bugün, Lübnan'ı, İran’ı, Gazze’yi, Yemen’i ve tüm bölgeyi hedef alan İsrail-Amerikan saldırısıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Söz konusu saldırının amacının direnişin ateşini söndürmek, bölgeyi sömürgeleştirmek ve İsrail'i ABD'nin bölgedeki vekili haline getirmek olduğunu savunan Hizbullah lideri, Eylül 2024'te Lübnan'a yönelik İsrail saldırısının temel hedefinin direnişi ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.

İsrail'in saldırılara Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah ve diğer komutanların öldürülmesiyle başladığını belirten Naim Kasım, ardından çağrı cihazlarının patlatılması ve Hizbullah'ın askeri kapasitesine yönelik saldırıların gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu süreci, direnişi tamamen sona erdirmeye yönelik acımasız bir kampanya olarak nitelendiren Hizbullah Genel Sekreteri, saldırıların durdurulmasında İran ile ABD arasındaki anlaşmanın belirleyici olduğunu belirterek, Tahran'ın saldırıların durdurulmasını anlaşmanın temel şartlarından biri olarak belirlediğini savundu.

Lübnan ile ilgili doğrudan müzakerelere de değinen Hizbullah lideri, mevcut müzakere sürecinin Lübnan'a “utanç, aşağılanma, hayal kırıklığı ve peş peşe tavizlerden” başka bir şey getirmediğini söyledi.

Lübnan için gerçekleştirilen müzakere turlarının sonuçlarını sorgulayan Hizbullah lideri, buna karşılık İsrail'in siyasi kazanımlar elde ettiğini savundu. Ancak direnişin, halkın ve Lübnan'ın onurlu vatandaşlarının ayakta kalmaya devam ettiği sürece İsrail'in sahada gerçek bir başarı elde edemeyeceğini ifade etti.

Lübnanlı yetkilileri de ulusal çıkarları korumak yerine İsrail'e yardım etmekle suçlayan Hizbullah lideri, “Bu süreç devam ettiği sürece Beyrut'taki siyasi otorite Lübnan için herhangi bir kazanım elde edemeyecek ve ABD'nin hedeflerini kolaylaştırmada da başarılı olamayacaktır” ifadelerini kullandı.