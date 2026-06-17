Al-Manar televizyonuna göre, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Beyrut’ta, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah Türbesi’nde düzenlenen Aşura töreninde bir konuşma yaptı.

Naim Kasım, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata değinerek, “İran halkını, Direniş Ekseni’ni ve tüm özgür insanları bu zafer dolayısıyla kutluyoruz” dedi.

Kasım, “Lübnan’ın mutabakatın hükümleri arasında yer alması nedeniyle İran’a teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

“Lübnan direnişi 3 bin 185 operasyon gerçekleştirdi”

Şeyh Naim Kasım, hareketin son çatışmalarda Siyonist rejime karşı günde yaklaşık 30 operasyon ve toplamda 3 bin 185 operasyon gerçekleştirdiğini söyledi.

Düşmanların Lübnan’da Hizbullah’ın askeri, eğitimsel, ekonomik ve toplumsal varlığını ortadan kaldırmak istediğini belirten Naim Kasım, “Biz varlığımızı savunmak için savaşıyoruz” diye konuştu.

Hizbullah lideri ayrıca “Büyük İsrail projesini kırdık” dedi.

Şeyh Naim Kasım, abluka koşullarına rağmen Hizbullah’ın düşmanla mücadele etmek için gerekli askeri teçhizatı temin etmeyi başardığını söyledi.

Düşmanla yürütülecek sözde görüşmelerin yalnızca güvenlik konularıyla sınırlı olması gerektiğini ifade eden Naim Kasım, Lübnan direnişinin silahsızlandırılmasının hiçbir şekilde gündeme getirilemeyeceğini vurguladı.