Ruya FEREYDUNI
3 Şubat 2019 - 15:45

Tebriz beyaza büründü

Dünden itibaren Tebriz'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı üçüncü kez bu kenti beyaza bürüdü.

                         

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