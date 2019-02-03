Fotoğraf Ruya FEREYDUNI 3 Şubat 2019 - 15:45 Download photos Tebriz beyaza büründü Dünden itibaren Tebriz'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı üçüncü kez bu kenti beyaza bürüdü. Ekler Tebriz Doğu Azerbaycan Eyaleti Kar yağışı kış mevsimi soğuk hava İlgili haberler Tebriz'de yağmur etkili oldu İranlı ve Türk iş adamları Tebriz'de toplanacak İran’da yoğun kar yağısı başladı Tebriz'de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi Tebriz'de kar yağışı İran'ın Erdebil kentinde yoğun kar yağışı Vatandaşlar karın tadını doyasıya çıkardı Zencan beyaza büründü
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