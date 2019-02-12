İranlı ve Türk iş adamları Tebriz'de toplanacak

Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Tebriz Üniversitesi Dekanı Muhammedrıza Purmuhammedi ile bir araya geldi.

Korkmaz, Türkiye-İran dostluğunun her alanda geleceğe doğru güvenle ilerlediğini belirtti.

Görüşmede 19-20 Nisan’da Tebriz’de Kafkasya Üniversiteler Birliği tarafından eğitim fuarının yapılması kararlaştırıldı.

Kafkasya Üniversiteler Birliği'nin sitesine göre; Görüşmede ayrıca Türkiye ve İran’daki işadamlarının bölgesel işbirliği ve yakınlaşmasına hizmet etmek için Tebriz Valiliği’nde “Türkiye-İran İşadamları Platformu”nun kurulması kararı da alındı. Oluşturulacak platforma katılacak çeşitli iş kollarından iş adamları 19 Nisan’da Tebriz Valisinin öncülüğünde toplanıp istişarelerde bulunacaklar. Bu gelişme ile Türkiye-İran işadamları nezdinde iki ülke arasındaki ticaret olanaklarının da gündeme getirilmesi planlanmaktadır.

Kafkasya Üniversiteler Birliği Eş Başkanı Purmuhammedi, son günlerde Tebriz Valisi olarak atanmıştı.