  1. Ekonomi
12 Şubat 2019 - 15:51

İranlı ve Türk iş adamları Tebriz'de toplanacak

İranlı ve Türk iş adamları Tebriz'de toplanacak

Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Tebriz Üniversitesi Dekanı Muhammedrıza Purmuhammedi ile bir araya geldi.

Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Tebriz Üniversitesi Dekanı Muhammedrıza Purmuhammedi ile bir araya geldi.

Korkmaz, Türkiye-İran dostluğunun her alanda geleceğe doğru güvenle ilerlediğini belirtti.

Görüşmede 19-20 Nisan’da Tebriz’de Kafkasya Üniversiteler Birliği tarafından eğitim fuarının yapılması kararlaştırıldı.

Kafkasya Üniversiteler Birliği'nin sitesine göre; Görüşmede ayrıca Türkiye ve İran’daki işadamlarının bölgesel işbirliği ve yakınlaşmasına hizmet etmek için Tebriz Valiliği’nde “Türkiye-İran İşadamları Platformu”nun kurulması kararı da alındı. Oluşturulacak platforma katılacak çeşitli iş kollarından iş adamları 19 Nisan’da Tebriz Valisinin öncülüğünde toplanıp istişarelerde bulunacaklar. Bu gelişme ile Türkiye-İran işadamları nezdinde iki ülke arasındaki ticaret olanaklarının da gündeme getirilmesi planlanmaktadır.

Kafkasya Üniversiteler Birliği Eş Başkanı Purmuhammedi, son günlerde Tebriz Valisi olarak atanmıştı.

News Code 1876587
Muhammed BURHAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 0 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler