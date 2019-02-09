Fotoğraf Ruya FEREYDUNI 9 Şubat 2019 - 15:01 Download photos Tahran'da Hz. Fatımatüz Zehra (s.a) için matem merasimi Tahran'ın Sadat Ahavi Hüseyniyesi'nde Hz. Fatımatüz Zehra (s.a) için matem merasimi düzenlendi. Ekler İran Tahran Hz. Fatıma hüseyniye İlgili haberler Irak'ın Necef kentinde matem töreni İran'ın güneyindeki geleneksel matem töreninden kareler İran'da Hz. Fatımatüz Zehra (s.a) için matem merasimi Kum kentinde Hz. Fatımatüz Zehra (s.a) için matem merasimi Fatımiye matem merasiminin ilk gecesi Fatımiye matem merasiminin son gecesi
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