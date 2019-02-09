Ruya FEREYDUNI
9 Şubat 2019 - 15:01

Tahran'da Hz. Fatımatüz Zehra (s.a) için matem merasimi

Tahran'ın Sadat Ahavi Hüseyniyesi'nde Hz. Fatımatüz Zehra (s.a) için matem merasimi düzenlendi.

                                                

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