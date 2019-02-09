Fotoğraf Muhammed BURHAN 9 Şubat 2019 - 17:26 Download photos İran'ın güneyindeki geleneksel matem töreninden kareler İran'ın günüyinde yer alan Hürmüzgan eyaletinde Hz. Fatımatüz Zehra (s.a) için ağıtlar yakılarak sineye vuruldu. Ekler Hz. Fatıma Fotoğraf Hürmüzgan Eyaleti Matem merasimi matem töreni İlgili haberler Tahran'da Hz. Fatımatüz Zehra (s.a) için matem merasimi Kum kentinde Hz. Fatımatüz Zehra (s.a) için matem merasimi Irak'ın Necef kentinde matem töreni Fatımiye matem merasiminin son gecesi İran'da Hz. Fatımatüz Zehra (s.a) için matem merasimi İslam Devrimi Lideri'nin huzurunda Hz. Fatımatüz Zehra (s.a) matem töreni
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