Muhammed BURHAN
9 Şubat 2019 - 17:26

İran'ın güneyindeki geleneksel matem töreninden kareler

İran'ın günüyinde yer alan Hürmüzgan eyaletinde Hz. Fatımatüz Zehra (s.a) için ağıtlar yakılarak sineye vuruldu.

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