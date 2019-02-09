İran'da Hz. Fatımatüz Zehra (s.a) için matem merasimi

Bugün Hz. Fatımatüz Zehra’nın (s.a) şehadet yıldönümü nedeniyle ülke çapında geneleksel Fatımiye matem merasimi düzenleniyor.

Ülke genelinde Ehl-i Beyt aşıkları Hz. Fatımatüz Zehra (s.a) için düzenlenen matem merasimlerinde gözyaşlarına boğuluyor.

Dün akşam İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin huzurunda düzenlenen Fatımiye matem merasimi, devlet yetkilileri, ve Ehlibeyt (a.s) aşıklarının katılımıyla Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde gerçekleşmişti.

Söz konusu anma merasiminde konuşan hüccet-ül İslam Rafiii Hz. Fatımatüz Zehra’nın (s.a) ömür boyu sabır ve kanaat ile yaşadığına işaret ederek şöyle dedi: Hak yolunda direnen toplumlar Allahın verdiği nimetlerle yardımlardan yararlanma fırsatı bulacak.