Ruya FEREYDUNI
10 Şubat 2019 - 11:55

Tahran'ın sokakları bayrklarla süslendi

İslam Devrimi'nin 40. zafer yıldönümü nedeniyle Başkent Tahran'daki sokaklar bayraklarla süslendi.

                   

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