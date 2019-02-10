Fotoğraf Ruya FEREYDUNI 10 Şubat 2019 - 11:55 Download photos Tahran'ın sokakları bayrklarla süslendi İslam Devrimi'nin 40. zafer yıldönümü nedeniyle Başkent Tahran'daki sokaklar bayraklarla süslendi. Ekler İran İslam devrimi 11 Şubat Devrim Yıldönümü 22 Behmen İlgili haberler Devrim Lideri'nin bugünkü anma töreninden kareler İran'da Devrim'in 40. zafer yıldönümü gösterileri başladı İslam Devrimi'nin 40. yıldönümü töreni resmen başladı 11 Şubat yürüyüşlerinde İran'dan füze gösterisi İslam Devrimi'nden hatıralarda kalan güzel fotoğraflar Tahranlı göstericilerden Suudi Arabistan'a kınama İslam Devrimi'nin 40. yıldönümü için hazırlanan klip yayınlandı Tahran'daki 11 Şubat gösterilerinden kareler
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