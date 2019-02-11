İran'da Devrim'in 40. zafer yıldönümü gösterileri başladı

Onmilyonlarca İranlı bugün İslam Devrimi’nin 40. zafer yıldönümünü ülkenin dört bir noktasında coşkuyla kutluyor.

İran halkı bugün tüm ülkede muhteşem gösterilerle yürüyüşlere katılarak, İslam Devrimi'nin iktidarı ile ihtişamını bir kez daha tüm dünyaya gösterecek.

Rahmetli İmam Humeyni (r.a) ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin izinden giderek büyük bir cesaretle dünya müstekbirleri karşısında direnen İran milleti 11 Şubat yürüyüşlerine geniş bir şekilde katılım sağlayıp İslami düzene olan sevgi ve bağlılıklarını bir kez daha sergileyecek.