Tahranlı göstericilerden Suudi Arabistan'a kınama

İran’daki İslam Devrimi’nin 40. zafer yıldönümü dolayısıyla yapılan 11 şubat gösterilerine katılan bir grup Tahranlı genç ellerindeki pankartlarda kaç gün önce boğazlanarak şehit edilen 6 yaşındaki çocuğun kurban gititiği cinayet nedeniyle Suudi Arabistan’ı şiddetle kınadı. Şehit düşen minik çocuğun resimleriyle fotoğraflarını gözler önüne seren gençlerin haykırdığı slogan şu: Ali’nin (a.s) sevgisini asla boğazlayamazsınız.

Buna ilave olarak gençlerden oluşan diğer bir grup ise açtıkları pankartlarda “İsrail’in ortadan mahvolması için süre daralıyor” ve “Biz İsrail’i ortadan kaldıracağız” sloganlara yer verdi.