Ruya FEREYDUNI
6 Mart 2019 - 16:21

Azerbaycan Demiryolları İdaresi Başkanı İran'da

Azerbaycan Demiryolları İdaresi Başkanı Cavid Gurbanov, üst düzey bir ticari heyetin başkanlığında İran'a geldi.

                                        

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