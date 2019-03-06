Fotoğraf Ruya FEREYDUNI 6 Mart 2019 - 16:21 Download photos Azerbaycan Demiryolları İdaresi Başkanı İran'da Azerbaycan Demiryolları İdaresi Başkanı Cavid Gurbanov, üst düzey bir ticari heyetin başkanlığında İran'a geldi. Ekler İran Azerbaycan Cumhuriyeti Demiryolu Astara İlgili haberler Azerbaycan İletişim ve Yüksek Teknoloji Bakanı İran'da Azerbaycan ile İngiltere arasında askeri işbirliği artıyor İran-Azerbaycan'ın karşılıklı ilişkileri daha da gelişecek Tebriz ve Erzurum arasında yakın işbirliği artıyor ABD’nin yeni Bakü Büyükelçisi: Azerbaycan'a geldiğim için mutluyum İran ve Azerbaycan'dan demiryolu sektöründe önemli adım
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