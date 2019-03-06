Azerbaycan İletişim ve Yüksek Teknoloji Bakanı İran'da

Azerbaycan İletişim ve Yüksek Teknoloji Bakanı Ramin Guluzade, bugün düzenlenecek Reşt Tren Garı ve Reşt-Kazvin Demiryolu Projesi’nin açılış törenine katılmak üzere İran’a geldi.

İran’ın sınır kenti Astara’da Gilan eyaleti yetkilileri tarafından karşılanan Ramin Guluzade, burada yaptığı açıklamada, ekonomik ve ulaştırma alanında iki ülkenin sahip olduğu iyi ilişkilere işaret ederek, iki komşu ülke İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geleceğinin parlak olduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile beraberindeki heyet bugün sabah saatlerinde Gilan eyaletinde düzenlenecek olan toplu açılış törenine katılmak üzere bu eyalete gitti.

Edinilen bilgilere göre, Reşt Tren Garı ve Reşt-Kazvin Demiryolu Projesi Cumhurbaşkanı Ruhani'nin huzurunda açılacak.