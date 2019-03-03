İran-Azerbaycan'ın karşılıklı ilişkileri daha da gelişecek

İran’ın Bakü Büyükelçisi Cevad Cihangirzade Erdebil eyaletinde katıldığı imarcılık projesinin açılış töreninde konuşma yaptı. Cihangirzade , “Bu eyalette sağlık turizmi konusunda gerekli altyapılar sağlandığı için turizmcilik ön planda tutulmuştur.” dedi.

İran-Azerbaycan ilişkilerini değerlendiren Cihangizade, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için olumlu adımlar atıldığını hatırlatarak, böyle bir yakın işbirliği ve barışçıl ilişkilerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Cihangirzade, “Bilesuvar ve diğer iki gümrüğün 24 saat çalışması Azerbaycan ve İran arasındaki ilişkilerin artması için yapılan önemli uygulamalardan sayılır.” açıklamasını yaptı.

İran ve Azerbaycan arasındaki ticaret hacmine değinen Cihangirzade, şunları kaydetti: “Bu seneki ticaret oranları önceki yıla göre yüzde 73 kadar artıması ikili ilişkilerin ivme kazandığına işaret ediyor . Önümüzdeki yıllarda bu tür ilişkilerin daha fazla arttığına tanık olabiliriz.”

İranlı Büyükelçi, Erdebil-Parsabad Demiryolu Hattı’nın hizmete sunulmasının İran-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesine ve turzim sektörüne katkı sağlayacağını dile getirdi.