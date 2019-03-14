Fotoğraf Ruya FEREYDUNI 14 Mart 2019 - 14:56 Download photos Uzmanlar Meclisi üyelerinin İslam Devrimi Lideri'yle görüşmesi İran Uzmanlar Meclisi üyeleri, bugün İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü. Ekler İran İran Meclisi (62) İran Devrim Lideri Ayetullah Hamanei Uzmanlar Meclisi İlgili haberler İslam Devrimi Lideri: Asıl düşmanımız Amerika'dır İran Meclisi'nin bugünkü oturumundan kareler Devrim Lideri’nden “Avrupa’yı beklemeyin” tavsiyesi Devrim Lideri’nden Tümgeneral Süleymani’ye Zülfikar Nişanı Devrim Liderinin "Şehitler Kongresi" yetkilileriyle görüşmesinden kareler
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