Ruya FEREYDUNI
14 Mart 2019 - 14:56

Uzmanlar Meclisi üyelerinin İslam Devrimi Lideri'yle görüşmesi

İran Uzmanlar Meclisi üyeleri, bugün İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü.

                             

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 9 =