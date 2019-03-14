İslam Devrimi Lideri: Asıl düşmanımız Amerika'dır

İran Uzmanlar Meclisi üyeleri, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü.

Görüşmede İslam Devrimi Lideri, "Eğer İran'ın bölgedeki konum ve varlığının önemi ve düşmanların bölgede bizden korkmasından haberdar olmazsak farklı düşünebiliriz. Günümüzde İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki varlığına ilişkin yanlış ve gerçek dışı sözleri ileri sürenler aslında düşmanın planlarına yardım ediyorlar" dedi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, "Amerikalılar ve Avrupalıların sergilediği tavırları çok iyi biliyoruz. Nükleer anlaşma konusunda Amerikalıların yükümlülüklerini yerine getirmemesi gözlerimizin önündedir. Amerikalılar karşısında geçmişteki deneyimlerden faydalanılmalı" ifadelerinde bulundu.

İslam Devrimi Lideri, "Bizim asıl düşmanımız Amerikadır ve düşmanımızı tanımakta hata yapmayacağız" dedi.

Ayetullah Hamanei, Amerika ve İsrail'in İran milletine karşı açtığı savaşta bütün imkanlarını kullandıklarını belirterek, "Eğer biz kendi kapasitemiz ve imkanlarımızdan yararlanırsak Amerika tarihin en büyük yenilgisine uğrayacak" diye konuştu.