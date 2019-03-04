Devrim Lideri’nden “Avrupa’yı beklemeyin” tavsiyesi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei geçtiğimiz Temmuz 2018’de Bakanlar Kurulu heyeti ile yaptığı görüşmede AB’nin kuracağı mali mekanizma ile ilgili olarak önemli tavsiyelerde bulunmuştu.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin resmi web sitesi “KHAMENEI.IR” bugün İslam Devrimi Lideri’nin Temmuz 2018’de Bakanlar Kurulu heyeti ile yaptığı görüşmeye ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

Yayınlanan paylaşımda Devrim Lideri'nin şu sözlerine yer verildi:

"Ülkenin gerçeklikleri kapsamında çalışmaları takip edin, onu bunu beklemeyin. Bir gün ülkenin ekonomik sıkıntıların çöcümünü nükleer anlaşmaya bağladık, ancak bu anlaşma ülkemizin ekonomik sorununu çözemedi ve bize yeterince yardımcı olamadı. Bu durum vatandaşların nükleer anlaşmaya umut bağlamasına neden oldu. Şimdi de Avrupa'nın sunacağı ekonomik paket, ancak Avrupa paketi gelse veya gelmese bunu ülkenin ana gündeminden biri olarak benimsemeyin. Ülke ekonomisini kontrolümüz dışında olan etkenlere bağlamayın.

Avrupa ile ilişkiler korunmalı. Diplomasiye olan inancım şöyle ilişkiler günden güne güçlendirilmeli, genişletilmei ve pratik bir hale dönüştürülmelidir. Uzun yıllar boyunca benimle olan arkadaşlar bunu biliyor. Benim inancım bir kenara çekilip ABD hariç diğer ülkelerle ilişkileri kesmek değil. Doğu ile ilişkilerin güçlendirilmesi lazım, Batı ile de aynı şekilde. Ülkenin diplomasisi bilinçli bir şekilde aktif bir hale getirilmeli."