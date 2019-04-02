Fotoğraf Muhammed BURHAN 2 Nisan 2019 - 14:07 Download photos Türkiye'de yerel seçimler sonrası 31 Mart'ta yapılan Türkiye’deki yerel seçimler sonrası hava fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Ekler Fotoğraf Türkiye yerel seçimler fotoğraflar İlgili haberler AKP, İstanbul'un tüm ilçelerinde seçime itiraz edecek İtiraz edilen sandıklar yeniden sayıldı İbrahim Kalın'dan seçim tepkisi YSK Başkanı Güven: İtiraz süreci devam ediyor Türkiye'den ABD'ye 'yerel seçim' yanıtı İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım yapılacak İstanbul'da İmamoğlu birinci YSK Başkanı Güven'den flaş açıklama
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