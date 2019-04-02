Muhammed BURHAN
2 Nisan 2019 - 14:07

Türkiye'de yerel seçimler sonrası

31 Mart'ta yapılan Türkiye’deki yerel seçimler sonrası hava fotoğraf karelerine böyle yansıdı.

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