İtiraz edilen sandıklar yeniden sayıldı

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Kadıköy'de itiraz edilen ve geçersiz oyların olduğu sandıklarda yeniden sayım oldu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yaptığı sosyal medya paylaşımında "Özür dileriz Ekrem İmamoğlu başkan gözümüzden kaçmış 424 oy daha bulduk. Nöbet devam ediyor, devamı da geliyor." dedi.

Öte yandan İYİ Parti Ataşehir İlçe Sekreteri Yüksel Bat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu sayımın sonucuna göre CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Ekrem İmamoğlu'nun lehine 450 artış olduğunu duyurdu.